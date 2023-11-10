AUZEF ara sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Sınav binası ve salonlarına girerken “Öğrenci Kimlik Kartına” ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile TC Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

