AUZEF ara sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

AUZEF ara sınavları için geri sayım devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde devam ettiren öğrencilerin beklediği 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları bu hafta sonu organize edilecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınav saati ve süresini araştırıyor. Peki, AUZEF ara sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

AUZEF ara sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2023-2024 -öğretim yılı ara sınavları için son hazırlıklar sürüyor. Güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 

AUZEF ara sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 1

SINAV SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak olan AUZEF sınavlarında 30 dakika süre tanınacak. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

AUZEF ara sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 2

binası ve salonlarına girerken “Öğrenci Kimlik Kartına” ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile TC Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

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