AUZEF bahar dönemi ara sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? AUZEF sınav yerleri için gözler İstanbul Üniversitesi'nde

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav takvimiyle ilgili ayrıntılar açıklandı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları mayıs ayında yapılacak. AUZEF bahar dönemi ara sınavları 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav gününden 7 gün önce duyurulması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.
AUZEF SINAV TAKVİMİ
Akademik takvime göre;
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde,
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Auzef
- Sınav Giriş Belgesi
- Sınav Yerleri