Deprem nedeniyle bölgeden ayrılan öğretmenlere süre şartı aranmadan geri dönme hakkı tanındı (Başvuru tarihleri açıklandı)

Deprem nedeniyle bölgeden ayrılan öğretmenlere süre şartı aranmadan geri dönme hakkı tanındı. Deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek.

Deprem nedeniyle bölgeden ayrılan öğretmenlere süre şartı aranmadan geri dönme hakkı tanındı (Başvuru tarihleri açıklandı)

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 8 Şubat 2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerin sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illeri değiştirilmişti.

Millî Bakanlığınca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine geri dönüş hakkı verilecek.

Deprem nedeniyle bölgeden ayrılan öğretmenlere süre şartı aranmadan geri dönme hakkı tanındı (Başvuru tarihleri açıklandı) - 1

u kapsamda sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan kurumlarına süre şartı aranmaksızın Bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek.

Deprem nedeniyle bölgeden ayrılan öğretmenlere süre şartı aranmadan geri dönme hakkı tanındı (Başvuru tarihleri açıklandı) - 2

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dâhilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

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