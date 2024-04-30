Deprem nedeniyle bölgeden ayrılan öğretmenlere süre şartı aranmadan geri dönme hakkı tanındı (Başvuru tarihleri açıklandı)

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 8 Şubat 2023'te Resmî Gazete'de yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerin deprem sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illeri değiştirilmişti.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine geri dönüş hakkı verilecek.