AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi: AUZEF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav takvimiyle ilgili ayrıntılar açıklandı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları mayıs ayında yapılacak.
AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek .
SINAV MERKEZLERİNE YENİLERİ EKLENDİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Ölçme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerden alınan geri bildirimleri dikkate alarak, öğrenci sayılarının yoğun olduğu ilçelerde sınav merkezi sayılarını arttırdı. 81 il ve KKTC dahil olmak üzere 100 sınav merkezinde sınav yapan AUZEF, bu sayıyı 112'ye çıkardı. Bu sınav merkezleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı, bahar yarıyılı ara sınavları itibarıyla öğrencilerin tercihlerine sunulacak.
Sınav Merkezleri;
Ankara - Polatlı
Aydın - Nazilli
Bursa - İnegöl
Hakkari - Yüksekova
Mersin - Silifke
İstanbul – Sancaktepe, Bağcılar
Konya - Ereğli
Muğla - Fethiye
Ordu - Ünye
Tekirdağ - Çorlu
Şanlıurfa Siverek
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Auzef
- Eğitim