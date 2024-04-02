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AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi: AUZEF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi sınav takvimi belli oldu. Takvime göre, AUZEF bahar dönemi ara sınavları mayıs ayında gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF ara sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi: AUZEF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () bahar dönemi sınav takvimiyle ilgili ayrıntılar açıklandı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları mayıs ayında yapılacak.

AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi: AUZEF bahar dönemi ara sınavları ne zaman? - 1

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları  04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek . 

SINAV MERKEZLERİNE YENİLERİ EKLENDİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Ölçme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerden alınan geri bildirimleri dikkate alarak, öğrenci sayılarının yoğun olduğu ilçelerde sınav merkezi sayılarını arttırdı. 81 il ve KKTC dahil olmak üzere 100 sınav merkezinde sınav yapan AUZEF, bu sayıyı 112'ye çıkardı. Bu sınav merkezleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı, bahar yarıyılı ara sınavları itibarıyla öğrencilerin tercihlerine sunulacak.

Merkezleri;

Ankara - Polatlı
Aydın - Nazilli
Bursa - İnegöl
Hakkari - Yüksekova
Mersin - Silifke
İstanbul – Sancaktepe, Bağcılar
Konya - Ereğli
Muğla - Fethiye
Ordu - Ünye
Tekirdağ - Çorlu
Şanlıurfa Siverek

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