AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi: AUZEF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF bahar dönemi ara sınavları 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek .

SINAV MERKEZLERİNE YENİLERİ EKLENDİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Ölçme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerden alınan geri bildirimleri dikkate alarak, öğrenci sayılarının yoğun olduğu ilçelerde sınav merkezi sayılarını arttırdı. 81 il ve KKTC dahil olmak üzere 100 sınav merkezinde sınav yapan AUZEF, bu sayıyı 112'ye çıkardı. Bu sınav merkezleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı, bahar yarıyılı ara sınavları itibarıyla öğrencilerin tercihlerine sunulacak.



Sınav Merkezleri;



Ankara - Polatlı

Aydın - Nazilli

Bursa - İnegöl

Hakkari - Yüksekova

Mersin - Silifke

İstanbul – Sancaktepe, Bağcılar

Konya - Ereğli

Muğla - Fethiye

Ordu - Ünye

Tekirdağ - Çorlu

Şanlıurfa Siverek

