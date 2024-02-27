AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme için son gün ne zaman? Bahar dönemi kayıt takvimi belli oldu

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;



• Kayıt yenileme dönemi içerisinde, ödemenizi yaptıktan sonra 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde; 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri, gün içerisinde fakülte tarafından yapılacaktır.



• ‘’Kayıt Yenilemedi’’ olarak görünen statünüz dersleriniz seçildikten sonra ‘’Devamlı Öğrenci’’ olarak güncellenecektir. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler seçilen derslerini AKSİSÖğrenim Bilgileri-Ders Alma Listesi sekmesinden kontrol etmelidir.

Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.



• Ders ekle-sil işlemleri 18.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacaktır.



Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.



• Fakülte tarafından seçilen derslerde DD ve DC dersler seçilmemektedir. DD ve DC derslerini almak isteyen öğrencilerimiz DD ve DC derslerinin seçim işlemlerini kılavuzun sonunda belirtilen koşullara göre yapabilmektedir. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.



• Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 18.03.2024 - 25.03.2024 tarihleri arasında kendileri seçecektir. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır.