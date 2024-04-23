AUZEF Bahar Dönemi (Vize) Sınavları ne zaman? AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınav (Vize) takvimi belli oldu. Takvime göre,  AUZEF Bahar Dönemi sınavları mayıs ayında gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF Bahar Dönemi (Vize) Sınavları ne zaman?

AUZEF Bahar Dönemi (Vize) Sınavları ne zaman? AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () bahar dönemi sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte ara sınav tarihleri belli oldu. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavları mayıs ayında yapılacak. AUZEF bahar dönemi ara sınavları 04-05 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF Bahar Dönemi (Vize) Sınavları ne zaman? AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri - 1

AUZEF SINAV TAKVİMİ

Akademik takvime göre;

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

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