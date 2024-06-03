AUZEF bitirme sınavı (final) hakkında önemli duyuru: AUZEF 3. oturum sınav saatinde değişikliğe gidildi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) "Bitirme Sınavı (Final) Hakkında Önemli Duyuru" paylaştı. Duyuruda AUZEF 3. oturum sınav saatindeki değişikliğe dikkat çekildi.

AUZEF bitirme sınavı (final) hakkında önemli duyuru: AUZEF 3. oturum sınav saatinde değişikliğe gidildi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () final sınavlarına kısa bir süre kala önemli bir duyuru paylaştı. Duyuruda bitirme sınavı (final) tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle saatinin değiştiği bilgisine yer verildi. 

AUZEF bitirme sınavı (final) hakkında önemli duyuru: AUZEF 3. oturum sınav saatinde değişikliğe gidildi - 1

3.OTURUM SAATİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,
29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum, saat 15.00 da başlayacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz. " denildi.

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