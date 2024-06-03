AUZEF bitirme sınavı (final) hakkında önemli duyuru: AUZEF 3. oturum sınav saatinde değişikliğe gidildi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ( AUZEF ) final sınavlarına kısa bir süre kala önemli bir duyuru paylaştı. Duyuruda bitirme sınavı (final) tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle sınav saatinin değiştiği bilgisine yer verildi.

3.OTURUM SAATİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,

29-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Bitirme Sınavı (Final) tarihinin DGS ile çakışması nedeniyle, 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 3. oturum, saat 15.00 da başlayacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz. " denildi.