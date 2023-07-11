AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV SONUÇ TARİHİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğtiim Fakültesi resmi adresi üzerinden sonuç tarihi duyuruldu. Takvime göre, AUZEF bütünleme sınav sonuçları temmuz ayı içerisine ilan edilecek.



Sınav sonuçları 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden açıklanacak.

