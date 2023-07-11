AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemindeki derslerin bütünleme (Telafi) sınavları 8-9-10 Temmuz 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştiridi. Sınavların tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi.
SINAV SONUÇ TARİHİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğtiim Fakültesi resmi adresi üzerinden sonuç tarihi duyuruldu. Takvime göre, AUZEF bütünleme sınav sonuçları temmuz ayı içerisine ilan edilecek.
Sınav sonuçları 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden açıklanacak.
İTİRAZ SÜRECİ
Bütünleme (Telafi) sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.
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