AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bütünleme sınavı çevrim içi olarak tamamlandı. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemindeki derslerin bütünleme (Telafi) sınavları 8-9-10 Temmuz 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştiridi. Sınavların tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. 

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

SINAV SONUÇ TARİHİ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğtiim Fakültesi resmi adresi üzerinden sonuç tarihi duyuruldu. Takvime göre, AUZEF bütünleme temmuz ayı içerisine ilan edilecek.

sonuçları 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden açıklanacak. 

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

İTİRAZ SÜRECİ

Bütünleme (Telafi) sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

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