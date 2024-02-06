AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? Bütünleme (Telafi) Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

BÜTÜNLEME SINAVININ ETKİSİ

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.