AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? Bütünleme (Telafi) Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarına kısa bir süre kala tarih ve saat araştırmaları başladı. Fakülte'nin resmi internet adresinden sınav sürecine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? Bütünleme (Telafi) Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi () tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber bütünleme sınavı tarihleri paylaşıldı.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? Bütünleme (Telafi) Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler - 1

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? Bütünleme (Telafi) Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler - 2

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

BÜTÜNLEME SINAVININ ETKİSİ

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

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