AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? Bütünleme (Telafi) Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber bütünleme sınavı tarihleri paylaşıldı.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.
BÜTÜNLEME SINAVININ ETKİSİ
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.
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