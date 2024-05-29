LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini yayımladı. Sınav öncesi liseli adayları bir yandan da sınav sonuç tarihi ve LGS tercih takvimini merak ediyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları zaman?

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi () kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınava sayılı günler kaldı. Tüm gözler sınavın ardınan sonuçlarda olacak. Ardından ise kontenjanlar doğrultusunda tercihler başlayacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www..gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmenlere yeni müfredat eğitimi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Öğretmenlere yeni müfredat eğitimi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2024 MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi)

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? (2024 MEB Açık Öğretim Lisesi sınav takvimi)

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil tarihleri ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu: Okullar ne zaman açılacak, ara tatil tarihleri ne zaman?

Okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle duyurdu

Okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle duyurdu

e-Okul ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kısa bir süre kala e-Okul not girişinin kapanacağı tarih merak konusu

e-Okul ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kısa bir süre kala e-Okul not girişinin kapanacağı tarih merak konusu

DGS geç başvuruları başladı: 2024 DGS geç başvuru nasıl yapılır? (ÖSYM AİS ekranı)

DGS geç başvuruları başladı: 2024 DGS geç başvuru nasıl yapılır? (ÖSYM AİS ekranı)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...