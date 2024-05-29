LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanır?

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınava sayılı günler kaldı. Tüm gözler sınavın ardınan sonuçlarda olacak. Ardından ise kontenjanlar doğrultusunda tercihler başlayacak.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.



2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında yapılmıştı.



Bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde olabileceği tahmin ediliyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.