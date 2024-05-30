İSG sınav sonuçları açıklandı (2024 İSG/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı)

2024 İSG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, binlerce kişi tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 İSG sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden ulaşabilecek.



İSG/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2024-İSG/1) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 35 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.



İSG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, sınav sonuçlarına 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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