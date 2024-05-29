Öğretmenlere yeni müfredat eğitimi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Yaklaşık 720 bin öğretmen yeni müfredat eğitimi alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları" başlatıldı.

Öğretmenlere yeni müfredat eğitimi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, 2024-2025 öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül 2024'ten itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, alanında öğretim programı değişen tüm alan öğretmenlerine yönelik yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı.

Öğretmenlere yönelik ilk eğitimler, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursu" ile başlatıldı.

Bu kapsamda öncelikle 9 bini aşkın öğretmen, bir hafta süresince 40 saat sürecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursuna alınacak. Eğitici eğitimleri için toplam 61 farklı kurs programı planlandı.

Öğretmenlerin yeni müfredata yönelik eğitici eğitimi kursları, eğitim öğretim döneminin sona ereceği 14 Haziran itibarıyla tamamlanacak.

MAHALLİNDE KURSLAR YAPILACAK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitici eğitimi alan bu öğretmenler, görev yaptıkları illerde alanlarında yapılan müfredat değişikliklerine yönelik mahalli olarak yaklaşık 720 bin öğretmene eğitim verecek. Mahallinde verilecek kurslar 2 Eylül itibarıyla başlayacak mesleki çalışma döneminde yürütülecek.

Yeni müfredat eğitici eğitimlerini, program çalışmasında görev alan akademisyenler ve uzmanlar verecek.

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