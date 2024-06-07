Bahar dönemi bütünleme takvimi: ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavlarının geride kalmasının ardından şimdi de bütünleme sınavlarının tarihi gündemde. Öte yandan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşılmıştı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

Bahar dönemi bütünleme takvimi: ATA-AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 bahar dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda ATA AÖF bütünleme sınavları temmuz ayı içerisinde yapılacak.

Atatürk Üniversitesi yarıyıl sonu final sınavı, 01-02 Haziran 2024 tarihlerinde, üç oturumda ve yüz yüze gerçekleştirildi.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı takvimi netleşti. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre;

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 06-07 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BÜTÜNLEME SINAVI İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ

06-07 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açıldı.

Bütünleme Sınavına girmeniz durumunda mevcut sınav merkezinizi değiştirmek isterseniz Sınav Merkezi tercihlerinizi 07 Haziran 2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz.

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