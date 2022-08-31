Bakan Özer'den 'öğretmen eylemine müdahale' açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'öğretmen eylemine müdahale' tepkisine yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde "Evde Eğitim Gören Çocukların Eğitimlerinde Kullanılacak Eğitim Materyali Dağıtım Töreni "ne katıldı.

Bakan Özer'in gündeminde Ankara'da dün öğretmenlerin eylemine yapılan polis müdahalesine yönelik tartışmalar da vardı.

"Öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyonada şiddetle karşı duruyoruz" diyen Özer, ''Eğitim sistemimizin en değerli varlığı öğretmenler. Milli Eğitim Bakanlığı olarak devlet ve özel kurum öğretmenlerini ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi noktaya getirmek için ve çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu.

''YÜZ BİN KILIÇDAROĞLU DA GELSE BUNU BAŞARAMAZ''

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu'dan öğretmen eylemine yapılan müdahale ve CHP Lideri'nin müdahalaye tepkisiyle ilgili "Toplumu kaosa sürüklemeye çalışan bir tavır var. Bu eski Türkiye'de kaldı. Yüz bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz'' dedi.

''ÖĞRETMENLERE YAPILAN EFELİĞİ KABUL ETMEYECEĞİZ''

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yapmak istemişti. Polis özel sektör öğretmenlerine izin vermemişt.

Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu, bu duruma tepki göstererek sosyal medyasından paylaşımda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, ''Öğretmenlere gaz sıktınız öyle mi, öğretmenlere şiddet uyguladınız öyle mi? Öğretmenlere... 'Al bunu' diyen o kişi, beni beklesin. Öğretmenlere yapılan bu efeliği kabul etmeyeceğiz'' ifadelerine yer vermişti.