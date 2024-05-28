e-Okul ne zaman kapanacak? Yaz tatiline kısa bir süre kala e-Okul not girişinin kapanacağı tarih merak konusu

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci karnelerini alarak yaz tatili sürecine girecek e-Okul VBS giriş ekranı ile sisteme girilen öğrencinin devamsızlık durumu, dönem sonu notu ve yazılı notu gibi bilgilere erişim sağlanabiliyor.

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?



e-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır. Fakat not girişlerinin karne gününden birkaç gün önce kapanması bekleniyor.