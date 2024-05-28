Okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle duyurdu

Okul öncesi eğitim olarak da bilinen uyum haftasının ne zaman başlayacağı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte uyum haftası ve okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak?

Okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle duyurdu

2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin belli olmasıyla birlikte, okullarda uyum haftasının başlayacağı tarihler belli oldu. İşte Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimi.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum haftası eğitimleri gerçekleştirilecek.

Okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle duyurdu - 1

2024-2025 ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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