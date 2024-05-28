Okullarda uyum haftası ne zaman başlayacak? MEB 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle duyurdu

2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin belli olmasıyla birlikte, okullarda uyum haftasının başlayacağı tarihler belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimi.



UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum haftası eğitimleri gerçekleştirilecek.

