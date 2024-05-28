DGS geç başvuruları başladı: 2024 DGS geç başvuru nasıl yapılır? (ÖSYM AİS ekranı)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları bugün itibarıyla başladı. 10-20 Mayıs tarihlerinde DGS başvurusu yapamayan adaylar için geç başvurular bugün erişime açıldı. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, DGS geç başvuru ekranından başvurularını tamamlayabilecek. Peki, 2024 DGS geç başvuru nasıl yapılır?

DGS geç başvuruları başladı: 2024 DGS geç başvuru nasıl yapılır? (ÖSYM AİS ekranı)

2024 geç başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Adaylar bugün gün sonuna kadar DGS geç başvurularını yapabilecek. Peki, 2024 DGS geç başvuru nasıl yapılır?

DGS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli olmuştu.

DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

DGS GEÇ NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

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