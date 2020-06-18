Bakan Selçuk: 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu olmayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık. İlkokul ve ortaokul karnelerinin e-okul üzerinden, lise karnelerinin ise randevulu olarak okuldan alınabilecek. Okulları 19 Haziran'a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı.



31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu olmayacak.

(Yaz kitapları) Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız.

(Covid-19 salgınında yeni dalga ihtimali) Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız

LGS kapsamındaki sınava girecek Covid-19 tanılı öğrenciler) Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler. Covıd-19 tanılı öğrenciler hekim izniyle ayrı binalarda sınava alınacak."