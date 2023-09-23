Bakan Tekin sınıf geçmede yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek

Sınıf geçmede yeni düzenlemeyi anlatan Tekin, "Mevcut durumda bir öğrenci, birkaç dersten yüksek alarak 50 ortalamayı tutturduğunda diğer dersleri 50 altında bile olsa geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık, belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek." diye konuştu.

AÇIK LİSE SINAVLARI YÜZ YÜZE YAPILACAK

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI



Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de "Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız." bilgisini verdi.

