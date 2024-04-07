Başvurular geride kaldı: 2024-İSG/1 sınavı ne zaman?

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları geride kaldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-İSG/1 başvuruları 27 Mart'a kadar alındı. Adaylar da şimdi sınav tarihine odaklandı. İşte, 2024-İSG/1 sınavı hakkında bilgiler...



2024-İSG/1 NE ZAMAN?



2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



İSG SINAVI HAKKINDA



ÖSYM tarafından her yıl mayıs ve aralık aylarında yapılıyor.



İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için kanunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve İSG kursunu bitirip İSG sınavını kazanmak gerekiyor.



Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanıyor.