Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 ocak ayı bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2024 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
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