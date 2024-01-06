Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik başvuruları için verilen süre 29 Aralık 2023 tarihinde sona ermişti. Başvuruda bulunan vatandaşlar, bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 ocak ayı bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2024 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik 122 bin 351 lira 4 kuruştan ücreti 182 bin 608 lira 92 kuruşa yükseldi.

Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.

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