Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Üniversiteler Arası Basketbol Şampiyonasında ikinci oldu.



Bu yıl Polonya’da düzenlenen şampiyonanın finalinde İtalyan rakibi University of Bologna ile karşılaşan Beykentliler, geçtiğimiz yıl elde ettiği Avrupa İkinciliği başarısını tekrar etti.



GRUPLARDAN BAŞARIYLA ÇIKTI



Şampiyonada ülkemizi gururla temsil eden Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, gruptaki ilk maçında Fransız temsilcisi University of Rouen’le karşılaştı.



Karşılaşmadan 64-75’lik skorla mağlup ayrılan Beyler, gruptaki ikinci maçında Polonya ekibi Gdansk Uniersity of Technology’i 100-58 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

Beyler, gruptaki son rakibi University of Wuzburg’u da 86-58 gibi yine farklı bir skorla yenerek, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.



ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNALİ DE RAHAT GEÇTİ

Çeyrek finalde 91-78’lik skorla İsrail temsilcisi College of Management’ı eleyen Beyler, yarı finalde ise Litvanyalı rakibi Vytaustas Magnus University’i 84-73’lük skorla mağlup etti.

FİNALDE RAKİP DEĞİŞMEDİ

Beyler, geçtiğimiz yıl olduğu gibi finalde İtalyan temsilcisi University of Bologna ile karşılaştı.



SON PERİYODA KADAR ÖNDE GÖTÜRDÜ



Finalde ilk periyodu 27-23’lük skorla önde kapatarak maça hızlı başlayan Beyler, ilk yarının sonunda farkın 44-43’e düşmesini engelleyemedi. Üçüncü periyotta da hızlı bir başlangıç yapan Beyler, farkı 58-63’lük skorla korumaya devam ederken, son periyotta rakibinin gerisinde kaldı.



Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, son düdük çaldığında 90-78’lik skorla rakibinin gerisinde kalarak, Avrupa Şampiyonasında İkincilik elde etti.



Turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne layık görülen Valerio Cucci 27 sayıyla final maçının en skorer ismi olurken, maçın en skorer ikinci ismi ise, 24 sayıyla Beykent’ten Gani Erdi Gülaslan oldu.



BEYKENTLİ İKİ OYUNCU, EN DEĞERLİ İLK BEŞE GİRDİ



Beykent’in yıldız isimleri İsmail Cem Ulusoy ve Tayfun Erülkü ise, turnuvanın en iyi ilk beşine seçildi.