BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri ne zaman, nasıl alınacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanarak başlayacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri ne zaman, nasıl alınacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri ne zaman, nasıl alınacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri

2023-2024 öğretim yılında BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 15 Mayıs'tan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri ne zaman, nasıl alınacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri - 1

Bireysel değerlendirme uygulamaları her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanarak 27 Mayıs'ta başlayacak.

Ayrıca ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Nisan'da e-İtiraz üzerinden yapılabilecek.

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