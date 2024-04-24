BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri ne zaman, nasıl alınacak? BİLSEM bireysel değerlendirme sınav tarihleri

2023-2024 eğitim öğretim yılında BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA



Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 15 Mayıs'tan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

