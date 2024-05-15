BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

BİLSEM'de ikinci aşama olan bireysel değerlendirme için randevu süreci 10 Mayıs'ta sonlandı. Randevu sürecinin dolması ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı da 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında olacak. Sonuçlar ise 31 Temmuz günü öğrencilere duyurulacak. Sınav tarihi yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınavlar için son hazırlıklarını yapan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? - 1

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yayımlanan BİLSEM kılavuzuna göre, sınav giriş belgeleri ise 15 Mayıs günü e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

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