BİLSEM sınavı ne zaman? 2024 BİLSEM takvimi

2024 BİLSEM sınavının ne zaman yapılacağı, yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sınavının yapılacağı tarihler belli oldu. İşte, 2024 BİLSEM takvimi...



2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?



Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirme sınavına alınacak.



2024 BİLSEM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ GERİDE KALDI



Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında tamamlandı.



Öğrenciler 26 Mayıs-26 Temmuz 2024 arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.