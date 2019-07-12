Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü iki oturum şeklinde düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 adayın katılacağını bildirdi.



Aygün, A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557 aday katılacak. Sınavda 81 bin 495 kişi görev alacak."nın 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde 14 Temmuz Pazar günü yapılacağını anımsattı.

Sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumunun 10.15'te başlayacağına işaret eden Aygün, bu oturumda adaylara 120 soru yöneltileceğini ve 130 dakika süre verileceğini ifade etti.

Aygün, "KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557 aday katılacak. Sınavda 81 bin 495 kişi görev alacak" bilgisini paylaştı.

EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMUNA 376 BİN 709 ADAY KATILACAK

ÖSYM Başkanı Aygün, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının öğleden sonra oturumunun ise saat 14.45'te başlayacağını belirterek, "Öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak. Bu oturum için de 45 bin 219 kişi görev alacak. Adaylarımıza 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek" dedi.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adayların alınmayacakları uyarısında bulundu.



ALAN BİLGİSİ SINAVLARI GELECEK HAFTA DÜZENLENECEK



Öte yandan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.

Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

2019 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.