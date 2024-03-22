Bitlis’te okullara kar tatili

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kentte ilk ve ortaöğretimde eğitime 22 Mart Cuma günü ara verildi.



Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, 22.03.2024 tarihinde merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köylerimizde resmi ve özel eğitim kurumlarında Özel Eğitim Kursları, Rehberlik Merkezleri ve Halk Eğitim Kursları dahil eğitime 1 gün ara verilmiştir.” denildi.