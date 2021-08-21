Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine rektör ataması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi ve Marmara üniversitelerine yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.



Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?



Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.



Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.



İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.



Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.



Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

PROF. DR. MUSTAFA KURT KİMDİR?

Lisans eğitimini 1981 -1985 yılları arasında, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde tamamladı.



Yüksek Lisansını yine Marmara Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi'nde 1985-1987 yılları arasında yaptı. Doktora eğitimini de Marmara Üniversitesi'nde 1987 -1993 yılları arasında tamamladı.



Prof. Dr. Mustafa Kurt, 2018'den bu yana Marmara Üniversitesi'nde Rektör yardımcı ve 2019'dan beri de İletişim Fakültesi Dekan Vekili olarak görev almaktaydı.