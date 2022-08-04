Boğaziçi, Yeditepe ve Gazi Üniversitesi'ne yeni bölümler açıldı

Üç üniversite bünyesinde yeni fakülte kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri Fakültesi, Gazi Üniversitesi'nde Hemşirelik Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yeditepe Üniversitesi'ndeki Ticari Bilimler Fakültesi ise kapatıldı.



Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinin adı, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

ÜÇ ÜNİVERSİTEYE DE REKTÖR ATANDI



Ayrıca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Düzce ve Gebze Teknik üniversitelerine rektör atandı.



Buna göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.