Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (1-2 Haziran sınav takvimi)

Hafta sonu sınav takvimi, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) veya MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) bünyesindeki sınavlara katılım sağlayacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 1-2 Haziran sınav takvimi

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (1-2 Haziran sınav takvimi)

hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/8) Arapça-Rusça sınavının cumartesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) birinci döneminin ise pazar günü yapılacağı bildirildi.

Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (1-2 Haziran sınav takvimi) - 1

LGS BU HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

MEB ise 2024 LGS oturumlarını bu hafta sonu gerçekleştirecek. 2 Haziran'daki LGS kapsamındaki merkezî sınava, sınava girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvurularını yapmıştı. Öğrenciler Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler.

Liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85'i adrese dayalı yerel yerleştirmeyle öğrenci aldı. Bu kapsamda, öğrencilerin merkezî sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.

LGS merkezî sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. , 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

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