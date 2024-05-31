Bu hafta sonu hangi sınavlar var? (1-2 Haziran sınav takvimi)

ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/8) Arapça-Rusça sınavının cumartesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-YDUS) birinci döneminin ise pazar günü yapılacağı bildirildi.

LGS BU HAFTA SONU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

MEB ise 2024 LGS oturumlarını bu hafta sonu gerçekleştirecek. 2 Haziran'daki LGS kapsamındaki merkezî sınava, sınava girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri, 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvurularını yapmıştı. Öğrenciler Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler.

Liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85'i adrese dayalı yerel yerleştirmeyle öğrenci aldı. Bu kapsamda, öğrencilerin merkezî sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.



LGS merkezî sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.