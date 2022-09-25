Bursluluk parası ne zaman yatacak? (2022-2023 MEB İOKBS burs ücreti ne kadar?)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte burs ücretlerinin yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, bursluluk parası ne zaman yatacak?



BURSLULUK (İOKBS) PARASI NE KADAR?



Her yıl 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıf öğrencileri için yapılan bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte bursluluk parasının ne kadar olduğu merak ediliyor.



Buna göre; 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci 2022 yılı için burs almaya hak kazanan öğrencilere aylık olarak verilecek burs miktarı 663,87 TL dir.



2023 yılı için burs miktarı henüz belli olmadı.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATAR?



MEB kılavuzda yapılan açıklamada "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.



İOKBS bursluluk parası ödemeleri illere göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple ödemelerin ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanması beklenmekte. Bu süreçte öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmesi önerilir.