Bursluluk parası yattı mı? (2024 İOKBS burs parası sorgulama)

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2023 bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül'de açıklanmıştı. Burs hakkı kazanan öğrencilere her ay belirlenen tarihlerde ödemeler gerçekleştiriliyor.
BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
2023-2024 İOKBS burs ödemeleri ekim ayından itibaren ödenmeye başlandı. İOKBS burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.
BURSLULUK PARASI NASIL SORGULANIR?
Hak sahibi öğrenciler bursluluk parası sorgulama işlemini T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yaptıkları e-okul VBS üzerinden gerçekleştirebilir.
İOKBS BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?
İOKBS burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT'nin internet adresi üzerinde yer alan canlı destek servisi ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.
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