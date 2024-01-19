Bursluluk parası yattı mı? (2024 İOKBS burs parası sorgulama)

BURSLULUK PARASI NASIL SORGULANIR?



Hak sahibi öğrenciler bursluluk parası sorgulama işlemini T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yaptıkları e-okul VBS üzerinden gerçekleştirebilir.



İOKBS BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?



İOKBS burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilir. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT'nin internet adresi üzerinde yer alan canlı destek servisi ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.