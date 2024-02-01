Bursluluk sınavı (İOKBS) sıkça sorulan sorular yayımlandı (2024 MEB İOKBS soruları ve cevapları)

Millî Eğitim Bakanlığı, başvuruları 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak ve 21 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Sıkça Sorulan Soruların cevaplarını hazırladı.



İçerikte sınav öncesi, anı ve sonrasına ilişkin öncelikli merak edilen yirmi sorunun yanıtına yer verildi.



Yanıtlarda, aile ve öğrencilere yönelik hazırlanan içerik kapsamına göre başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenilen belgelerin neler olacağı gibi çeşitli başlıklar detaylıca anlatıldı.



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