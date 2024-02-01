Bursluluk sınavı (İOKBS) sıkça sorulan sorular yayımlandı (2024 MEB İOKBS soruları ve cevapları)

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2024-İOKBS) için sıkça sorulan sorular yayımlandı. 21 Nisan tarihinde yapılacak olan 2024 bursluluk sınavının başvuruları 13 Şubat'ta başlayacak. İOKBS sıkça sorulan sorular ve cevapları, sınava girecek olan adaylara kolaylık sağlayacak.

Bursluluk sınavı (İOKBS) sıkça sorulan sorular yayımlandı (2024 MEB İOKBS soruları ve cevapları)

Millî Bakanlığı, başvuruları 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak ve 21 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Sıkça Sorulan Soruların cevaplarını hazırladı.

İçerikte sınav öncesi, anı ve sonrasına ilişkin öncelikli merak edilen yirmi sorunun yanıtına yer verildi.

Yanıtlarda, aile ve öğrencilere yönelik hazırlanan içerik kapsamına göre başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenilen belgelerin neler olacağı gibi çeşitli başlıklar detaylıca anlatıldı.

İOKBS SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...