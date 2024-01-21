Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2024 MEB İOKBS sınav tarihi)

2024 bursluluk sınavı tarihi, sınava girmek için hazırlıklarını sürdüren ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl uygulanan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Peki, 2024 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
2024 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
İOKBS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bursluluk sınavına katılabilmek için öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Ekonomik şartlar, her yıl değişkenlik gösteriyor. Yeni yıl ile beraber detaylı şartlar kılavuzda yer alacak. Sınava katılmak için genel şartlar ise şu şekilde;
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
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