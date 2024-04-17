Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2024 MEB İOKBS sınav tarihi)

2024 İOKBS sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. İlköğretim ve ortaöğretim ve lise hazırlık öğrencilerinin, burs alabilmek için katılım sağlayacak bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?



2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavı tarihi belli oldu.



Buna göre; 2024 bursluluk sınavı, 21 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.



BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



21 Nisan'da yapılacak olan bursluluk sınavı sonuçları ise 17 Mayıs'ta Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.



Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce Bakanlığın internet adresinden alınabilecek.



Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak.