CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Türkiye, eğitim ve öğretimde artık sıçrama yapacakmış. Madem sıçrama yapacaktın neden 16 yıl bekledin? Nereye nasıl sıçrayacağını çok merak ediyoruz" dedi.



Kaya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışında yaptığı açıklamalara ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Başkan Erdoğan'ın, 60 yıl önceki Türkiye ile bugünün Türkiye'sini kıyasladığını ifade eden Kaya, "Oysa ki Türkiye'yi dünyanın gelişmiş ülkeleriyle kıyaslaması gerek. İşte o zaman, Türkiye'nin 16 yılda bir arpa boyu yol alamadığını kendisi de görecek" diye konuştu.



Kaya, 16 yılda, 7 bakanla 14 sınav sistemi değiştirildiğine işaret ederek, "Bir gün 'TEOG'u değiştirin' dedi, ertesi gün TEOG gitti, LGS geldi, öğrencilerimiz perişan oldu" dedi.



Erdoğan'ın, eğitimde yeni projelerin açıklanacağını söylediğini hatırlatan Kaya, "16 sene iktidarda kalacaksın, şimdi sil baştan yeni projeler açıklayacaksın. Türkiye, eğitim ve öğretimde artık sıçrama yapacakmış. Madem sıçrama yapacaktın neden 16 yıl bekledin? Nereye nasıl sıçrayacağını çok merak ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Erdoğan'ın, çocukların konsantrasyon eksikliğinden bahsettiğini, bedenlerinin sınıfta, zihinlerinin başka yerlerde olduğunu söylediğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:



"Bunun nedenini de uluslararası kuşatma diye açıklayıp, dış güçlere bağladı. Çocuklarımızın zihni, o çok isteyip alamadığı spor ayakkabısından, çantadan, evde kaynamayan tencereden dolayı karışık. Annesi, babası işsiz, yiyecek ekmeğe muhtaç oldukları için karışık. 3 milyar 200 milyon liralık uçan sarayla yatıp, yazlık sarayla uyanıyorsun. Çocukların zihinlerinin neden karışık olduğunu tabii ki bilemezsin."

