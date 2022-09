Cihangir Okulları’ndan yeni dönemde yapay zeka destekli eğitim modeli

Pandemi boyunca eğitim süreçlerinin online olarak yürütülmesi, sektörün dijital dönüşümünü tetikledi. Ülkemizdeki birçok eğitim kurumu pandemi sonrasında hibrit modele geçerek ve online kanallar aracılığıyla ders yaparak teknolojiyi öğrenciler için avantaja çevirdi. 26 yıldır eğitim alanında faaliyet gösteren Cihangir Okulları ise yeni normalin dijital dilini esas alan misyonuyla marka kimliği yenileme çalışmalarına başladı. İlk adımını ‘Sanal Öğretmenler’ projesini tasarlayarak atan kurum, geçtiğimiz günlerde yönetici ve çalışanlarının katıldığı, Secret Garden İstanbul’da gerçekleşen lansmanında yeni logosunu ve sloganını da tanıttı.



Dijitalleşmeyi odaklarına alarak başlattıkları marka kimliği yenileme sürecinde teknolojiyi hem öğrenciler hem de öğretmenler için faydalı birer materyale dönüştürdüklerini söyleyen Cihangir Okulları İcra Kurulu Başkanı Nesrin Cihangir Meral, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dünyanın dinamikleri sürekli olarak değişirken, çocukların içine doğdukları ortama adapte olmaları daha da zorlaşıyor. Bu yüzden eğitim kurumlarının belirli aralıklarla kendini yenilemesi kritik hale geliyor. Biz de geçmiş ve geleceği birleştirme amacıyla çıktığımız marka yenileme sürecine Sanal Öğretmenler projesini tasarlayarak ilk adımımızı atmanın yanı sıra logo ve sloganımızı da değiştirdik.”



Yeni dönemde öğretmenleri klonlayacaklar



Eğitimde dijitalleşme fikri üzerine inşa ettikleri marka yenileme sürecinde hem uzun yıllara dayanan bilinirliklerini pekiştirmeyi hem de her daim çağın getirdiği yeniliklerle uyumlu bir yapı yaratmayı amaç edindiklerini aktaran Cihangir Okulları İcra Kurulu Başkanı Nesrin Cihangir Meral, “Yeni logomuz, sloganımızın da içinde olduğu kurumsal kimliğimizi baştan yaratma sürecinde, çocuklarımızı ve Cihangir ailesini daima ileriye taşıdığımız vizyon ve ruhumuzdan ilham aldık. Bu sürecin ilk adımında Türkiye'de ve belki de dünyada bir ilk olacak ‘Sanal Öğretmenler’ projesini tasarladık. Öğretmenleri sanal evrende klonladığımız projede, öğrencilerin gelecek dönemde öğretmenlerle istedikleri zaman iletişim kurmalarını hedefliyoruz” dedi.



Yapay zeka destekli eğitim modelini benimsediler



Kurumlarının yeni eğitim modelinde yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş yöntemleri benimsediklerini belirten Nesrin Cihangir Meral, “Yıllar boyunca günlük hayatımızda uyguladığımız birçok geleneksel davranış pratikleri geride kalırken, sanal dünyanın gerçekliğini kabullendiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Hem tüketiciler hem de şirketlerin alışkanlıkları artık dijitale kayıyor. Bu aşamada çocuklarımızı sanal dünyanın veri analitiğine dayalı yeni davranış biçimlerine ve gelişmelerine hazırlayarak çağa uyumlu bireylere dönüştürmek ve teknolojiyi onlar için kullanışlı hale getirmek çok önemli. 26 yıllık tecrübemizden yola çıkarak başlattığımız marka kimliği yenileme sürecinde yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş eğitim modelini esas alarak ve veri analitiği tekniklerinden yararlanarak öğrencilerimizin geleceği için yeni stratejiler geliştiriyoruz. Bu çabalarımızı bütünsel bir şekilde ifade edebilmek için ise logo ve sloganımızı değiştirdik” ifadelerini kullandı.



Yeni logolarıyla bütünsel bir görsel ifade dili oluşturdular



Logolarını tasarlama aşamasında hikayelerini özgün şekilde anlatma amacıyla modern bir görsel ifade dili oluşturduklarını aktaran Nesrin Cihangir Meral, “Logomuzda bütüncül ve somut bir ifade yöntemi kullandık. Logomuzun modüler yapısı dönüşümü, büyümeyi, başarıyı ve daha parlak bir yarını temsil ediyor. 26 yıllık tecrübe ve birikimimizi gelecek kuşaklara aktarmayı önemsediğimizi anlatırken kullandığımız renkler ise tek tipleşmekten uzak bir ortamda, kültürlere ve farklılıklara toleransı yüksek bireyler yetiştirdiğimizi, üçgenler de hem birey olarak var olmayı hem de güçlü bir iletişim için yan yana gelmeyi ifade ediyor” dedi.



Mutlu öğrenciler ilhamını güçlü iletişimden alıyor



Marka yenileme sürecinde logolarıyla birlikte yeni bir sloganlarını da açıkladıklarının altını çizen Cihangir Okulları İcra Kurulu Başkanı Nesrin Cihangir Meral, “Doğru iletişim pratiklerinin her zaman en güçlü liman olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden tüm misyonumuzu yansıtan yeni logomuzun yanı sıra sloganımızı da yenileyerek ‘Burada Eğitim Çok Başka’ olarak belirledik. Her zaman söylediğimiz gibi ‘güçlü iletişim, mutlu çalışan ve mutlu öğrenci’ ilkesi markamızın kalbinde yer almaya devam ediyor. Yeni marka kimliğimizin kimliğimizin ve bu yönde geliştirdiğimiz Sanal Öğretmenler gibi projelerin neyi başarmak istediğimizi ve sevgili öğrencilerimizi yansıtacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.