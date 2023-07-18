Çocuğum hangi okula gidecek? MEB adrese dayalı kayıt (e-Kayıt) sorgulama ekranı

MEB 2023-2024 eğitim dönemi için e-Kayıt sonuçlarını erişime açtı. Bu gelişmenin ardından on binlerce öğrenci velisinin araştırmaları hız kazandı. İşte, adrese göre kayıt görüntüleme sayfası...



ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek.



Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.



E-KAYIT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



İLKOKUL VE ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN?



İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak.



