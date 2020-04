Corona Günlerinde Eğitim Analizi: 193 ülkede okullar kapandı, 1 milyar 724 milyonu aşkın öğrenci etkilendi

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, Covid-19 sürecinde öğretim, öğretmenler, öğrenciler ve sınavlara ilişkin verilerin yer aldığı "Corona Günlerinde Eğitim Analizi" raporu hazırladı.

Bazı ülkelerin bu süreçte okullar, sınavlar ve sınıf geçme ile ilgili düzenlemelerine de yer verilen raporda, küresel bir krizin ortasına düşen dünyanın, sağlığını korumaya çalışırken, eğitim-öğretim hayatının devamlılığına ilişkin de yeni bir süreçten geçtiğine işaret edildi.



"Nisan ayı başında okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm okulları kapatan ülke sayısı 193. Toplamda okulların kapatılmasından etkilenen öğrenci sayısı 1 milyar 724 milyonu aştı" bilgisine yer verilen raporda, okulları kapatan bazı ülkelerin uzaktan öğrenme araçlarıyla eğitime devam kararı aldığı hatırlatıldı.



Raporda, corona virüs salgını sonrası duruma ilişkin, "Bu süreçte eğitim sistemleri de bir sınavdan geçiyor. Bu süreçte özellikle öğretmenlerin desteklenmesi gerekiyor" ifadesine yer verildi.



Okulların kapatılmasının bir acil durum tedbiri olduğuna işaret edilen raporda, "Şu anda uzaktan eğitim adına yapılanlar, öğrenmenin bütünüyle kesintiye uğramaması için acil durum müdahaleleridir. Bu yönüyle hiç kimse şu anda gerçekleştirilen uzaktan öğretme-öğrenme faaliyetlerinden bütüncül bir uzaktan eğitim niteliği beklememelidir." değerlendirmesi yapıldı.



Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık 83 milyon, toplam öğrenci sayısının da yaklaşık 25 milyon 650 bin olduğuna işaret edilen raporda şu bilgilere yer verildi:



"Ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 1 milyon 579 bin öğrenciye açık öğretim, üniversite seviyesinde ise yaklaşık 3 milyon 963 bin öğrenciye uzaktan eğitim veya açık öğretim verme tecrübesine sahibiz. Bu tecrübeye rağmen, Türkiye'de nüfusun yaklaşık 3,2'de biri öğrenci ve bu ölçekte bir nüfusa uzaktan eğitim vermek ilk defa karşılaştığımız bir sorun."



Raporda, uzaktan öğrenme süreçlerinin okullar açıldıktan sonra da yüz yüze öğrenme ile birlikte nasıl etkili bir şekilde kullanabileceği konusunun yeniden tasarlanması gerektiğine işaret edilerek, "Milli Eğitim Bakanlığının okulların kapalı olduğu dönemin uzaktan ve yüz yüze eğitim yoluyla telafisine ilişkin belirsizlikleri giderecek kararları alması gerekmektedir. Belirsizlik, öğrenciler ve ebeveynlerde daha çok strese neden olabilir" görüşü yer aldı.



"TRAVMA RİSKİNE KARŞI DESTEK EYLEM PLANI OLUŞTURULMALI"



TEDMEM'in raporunda, okulların kapalı olduğu dönemde öğrencilerin uzun süre evden dışarı çıkamaması ve sosyal izolasyona tabi tutulmalarının, farklı yaş gruplarında değişkenlik gösteren travma etkisi oluşturabileceği uyarısı yapıldı.



Öğrencilerin stresle baş etmesi için hem okulların kapalı olduğu dönemde hem de okullar açıldığında bir destek eylem planının oluşturulması ve uygulanması gerektiğine işaret edildi.



Raporda, küçük yaştaki öğrencilerin, henüz bağımsız çalışma ve öğrenme becerileri yeterince gelişmemiş, engelli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bu süreçte öğrenme açığının artmasının beklendiği ve öğrenmede salgın öncesi var olan eşitsizliklerin okulların kapandığı süre içinde katlanarak artabileceği uyarısı yapıldı. "İnternet erişimi olmayan, evde yeterli destek alamayan öğrenciler daha çok geride kalacaktır. Bu öğrenme açığının kalıcı olarak bir yoksunluğa dönüşmemesi için okullar açıldığında öğrenme açığını kapatacak bir eylem planına ihtiyaç var" ifadesine yer verildi.



"ÖĞRETMENLER YALNIZ BIRAKILMAMALI, İŞ GÜVENCESİ SAĞLANMALI"



Okul yönetimlerinin, okulların kapalı olduğu dönemde öğretmenlerle iletişiminin sürekliliğini ve aynı zamanda öğretmenler arasında iletişim ve etkileşimi sağlayacak platformlar oluşturabileceğine işaret edilen raporda, özel öğretim kurumları açısından bu süreçte öğretmenlerin iş güvencesinin ve özlük haklarının korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.



SINAVLAR VE MEZUNİYETLER İÇİN DÜNYA NE YAPIYOR?



Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgının nedeniyle sınavlara yönelik alınan tedbirler genel olarak sınavları iptal etme, erteleme, sınavların formatında uyarlamalar yapılması şeklinde gerçekleştiği aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:



"Pek çok ülkede üniversiteye giriş sınavları ve mezuniyet sınavları iptal edildi. ABD'de bazı eyaletler son sınıfların mezun sayılacağını, ara sınıfların da bir üst sınıfa geçmiş kabul edileceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı, 8. sınıf öğrencileri için LGS'de, 12. sınıflar için de YKS'de birinci dönemin sonuna kadar işlenen konu ve kazanımlardan sorumlu olacaklarını açıkladı. Bu açıklama önemli bir belirsizliği ortadan kaldırmış oldu. Diğer ülke örneklerinde olduğu gibi, son sınıf öğrencilerini mezun sayma, daha önceki bir veya birden fazla dönemin, yılın not ortalamasını mezuniyet için bu dönemin karne notu olarak değerlendirme yoluna gidilebilir. Sekizinci sınıftaki tüm öğrencilerin LGS kayıtlarının Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılması önemli. Ancak sınava girmek isteğe bağlı. Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığının LGS’ye girmek istemeyen öğrencileri sınav öncesinde belirlemesi ve sınava dair tüm düzenlemeleri gerçekten sınava girecek öğrencilerin sayısına göre yapması uygun olacaktır."



ÖĞRETMENLER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM ÖNERİLERİ



Raporda, uzaktan eğitime ilişkin öğretmenlere şu öneriler sıralandı:



"Yeni araçlar kullanmak için acele etmeyin. Var olan öğretim materyallerini, ders kitaplarını ve çevrimiçi platformları kullanmaya gayret edin. Uzaktan yapacağınız görüşmelerde öğrenci sayısını düşük tutun. Katılımcı sayısını düşük tutmak görüşmelerin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Haftada en az bir kez her bir öğrencinizle görüşmeye çalışın. Hiç erişemediğiniz öğrencileriniz olabilir. Okullar açıldığında onlarla birlikte yapmanız gereken çalışmaları şimdiden tasarlamaya başlayın. Öğrenciler arası iş birliğini sağlayın. Çevrimiçi platformları kullanarak grup ödevleriyle öğrencilerin de birlikte çalışması sağlayın. Meslektaşlarınızla iletişimde olun. Ebeveynleri sürece dahil etmeye çalışın. Evinde teknolojik araçları olmayan, uzaktan eğitim sürecine aktif olarak katılmayan öğrencilerinizi mümkünse mevcut basılı materyallerle ve alternatif yöntemlerle sürece dahil etmeye çalışın."



SALGINDAN SONRA DÜNYA ÜLKELERİ NE YAPTI?



Raporda, dünya ülkelerinin salgın sonrası eğitimde ne yaptığına ilişikin de bilgilere yer verildi. Buna göre, Türkiye uzaktan eğitim sürecini iki temel yolla yürütüyor. Altyapısı daha önceden oluşturulmuş, bu süreçte de içeriklerin güncellendiği ve yeni içeriklerin eklendiği ulusal uzaktan eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), sınıf seviyelerine göre ayarlanan program doğrultusunda video derslerin yayımlandığı TRT EBA kanalları. TRT-EBA TV üzerinden yürütülecek dersler için eğitim kademelerine göre kanallar belirlendi, ilgili kanalda sınıf seviyelerine göre program yapıldı.



ÇİN



Salgının başlangıç noktası Çin'de öncelikle yerel düzeyde, 21 Şubat 2020 itibarıyla da ulusal düzeyde tüm okullar kapatıldı ve "Disrupted Classes, Undisrupted Learning" hareketi başlatılarak 270 milyondan fazla öğrenci için evlerinde esnek çevrimiçi öğrenme fırsatı sunuldu. Ebeveynlere çocuklarının evdeki öğretmeni olma rolü verildi.



İSPANYA



İspanya'da okulların kapatılmasının ardından öğrenmenin sürdürülmesi için çeşitli yöntemler uygulanmaya başlandı. Eğitim Bakanlığı ile yayın kuruluşları iş birliğinde hazırlanan bir öğrenme platformunu (EduClan) hayata geçirdi. Buradaki içerikler aynı zamanda ulusal bir kanal (Apredemos En Casa) üzerinden de paylaşılıyor.



MOĞOLİSTAN



Çin'e komşu olan Moğolistan, ülke genelinde tüm okullarını kapatan ilk ülke oldu. 26 Ocak 2020 itibarıyla okullar kapatılmış olmasına rağmen çevrimiçi kurslar ile eğitimin devamlılığı sağlanmaya çalışıldı. Ayrıca, Moğolca, Kazakça, Tuvan ve işaret dili gibi çeşitli dillerdeki dersler her gün sabit bir şekilde 16 farklı televizyon kanalı üzerinden yayımlanıyor.



ŞİLİ



Mart ayında okullar kapanmasına rağmen, buna yönelik eylem planı Ocak ayından itibaren yapılmaya başlandı, okullar kapatılır kapatılmaz da bu eylem planı hayata geçirildi. Buna göre, Şili 1. sınıftan ortaokul son sınıfına kadar olan öğrencilerinin eğitimini ulusal bir çevrimiçi eğitim platformu (Aprendo en línea) üzerinden sürdürüyor. Bu platformda öğretim programına uygun tasarlanmış çeşitli metinler ve çalışma rehberleri yer alıyor.

UZAKTAN EĞİTİMİN LİDERİ: ESTONYA