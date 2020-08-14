Çukurova Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel kimdir?

16 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel getirildi. Peki, Prof. Dr. Meryem Tuncel kimdir?

ntv.com.tr 14.08.2020 - 09:47

Çukurova Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel kimdir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Çukurova Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Meryem Tuncel atandı.

PROF. DR. MERYEM TUNCEL KİMDİR?

Meryem Tuncel, Osmaniye'de dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminden sonra ABD'ye giden Tuncel burada, dahiliye ve böbrek hastalıkları alanlarında çalışmalar yaptı. Ardından da ABD'nin başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma izni aldı.

Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri’nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve ‘Dalında Mükemmelliği Yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen ‘Endowed Chair Ödülü’nün sahibi oldu. Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon Dolar bağışlanmasını sağladı.

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