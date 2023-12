Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Özel Eğitim Sınıfı

Her gereksinim grubuna göre özel sınıflar hazırladık. Daha sonra materyaller hazırlandı. Sivil Toplum Kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Bu öğrencilerimize yetecek öğretmenimiz yok. Bunu STK’lar ile kapatabiliriz. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2 engelsiz yaşam merkezi inşa ediyoruz. Birisi Gebze’de, diğeri İzmit’te. Her şeyi düşünüldü ve özel olarak tasarlandı. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için ‘Ben de Varım’ projesini başlattık. Sanatta ben de varım diye başladı, sporla devam etti. Yazar ve sporcularla özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdik. Becerilerine göre çocuklarımız spora ve sanata yönlendiriliyor” açıklamasında bulundu. Panelin sonunda Gölcük Cahit Külebi Ortaokulu ve İzmit Mimar Sinan Ortaokulu özel eğitim sınıflarından canlı bağlantılar yapıldı.



BAŞKANDAN NİKÂH VE GELİN ARACI SÖZÜ



Programın sonunda Down Cafe’de çalışan ve bir zincir otelden iş teklifi aldığını söyleyen Emre salonda yüzleri güldürdü. İş için heyecanlı olduğunu belirten özel gereksinimli Emre Özkaraaslan evlenmek istediğini Başkan Büyükakın’a iletti. Başkan Büyükakın, Emre’ye nikâhını kıyma ve TOGG aracını gelin aracı yapma sözü verdi.



ÖZEL BİREYLER İÇİN ÖZEL SINIFLAR



Engelli bireylerin gruplarına göre hazırlanan sınıflarda, hafif otizm, hafif zihinsel, orta zihinsel ve orta ağır zihinsel olmak üzere engelli öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak ve üretken bireyler olabilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Öğrencilerin daha pedagojik bir ortamda eğitim almaları için rehberlik araştırma merkezindeki uzman eğitimciler ile birlikte çalışılıp eğitim materyalleri, öğrencilerin ve özel eğitim öğretmenlerinin hizmetine sunuldu. Yine öğretmenlerin sınıflarını daha



etkin kullanmaları için monitör ve bilgisayar, renkli yazıcı, bluetooth hoparlör ve her bir sınıfa 3D sanal gözlük temin edildi.