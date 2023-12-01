Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Özel Eğitim Sınıfı

100 ÖZEL EĞİTİM SINIFI



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini hayata geçirmek ve çocukların sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için özel eğitim sınıflar açıyor.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde okul öncesi ile liseye kadar olan tüm eğitim düzeylerinde uygun olan 12 ilçede 72 okula 100 özel eğitim sınıfı Başkan Büyükakın’ın talimatıyla kuruldu. “Özel Eğitim Sınıflarının Donanım Ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesi” projesiyle ilk olarak 55 adet sınıf (hafif zihinsel), 31 adet sınıf (hafif otizm), 3 adet sınıf (orta ağır otizm), 11 adet sınıf (orta ağır zihinsel) hazırlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim- öğretim yılında da 156 adet daha özel sınıf açmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Engelleri Kaldırıyoruz’ programıyla sınıflar tanıtıldı.



“BAŞKANIMIZIN ÇOK GÜZEL BİR EKİBİ VAR”



Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin üstlendiği programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Kocaeli İl Milli



Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, engelli serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak, öğretmenler, özel öğrenciler ve aileler katıldı. Program özel gereksinimli ikiz kardeşler Ali ve Sami Ücel’in sahne performansıyla başladı. Ardından “Hayatın İçinde Özel Eğitimin Yeri” konulu panel Ceyda Düvenci moderatörlüğünde Başkan Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Düvenci, “Özel gereksinimli bir çocuk annesiyim. Böyle programlara koşarak geliyorum. Huzurunuzda Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Başkanımızın çok güzel bir ekibi var. Kendilerine bir hedef koyuyor ve bu hedefi yerine getirene kadar çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.



“100 SINIF YAPTIK, HEDEFİMİZ 156 SINIF DAHA”



Düvenci’nin sorularını cevaplayan Başkan Büyükakın, “3 günlükken oğlum hastalandı. O olmasaydı ben bu işi bu kadar anlayamazdım. O olmasaydı bu projeler yine yapılacaktı. Ama ben bu işe bu kadar hakim olamayacaktım. Eskiden sakat denilirdi. Daha sonra engelli denmeye başladı. Şimdi ‘özel densin’ deniliyor. Mesele sadece kelime değil. Farkındalık lazım. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız bir proje. 100 sınıf yaptık. Bunu 256’ya çıkaracağız. Sınıflarımızın önce fiziksel şartları hazırlandı.