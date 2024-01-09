Darüşşafaka tam burslu eğitim için başvurular başladı: Darüşşafaka bursluluk sınavı ne zaman?

160 yıllık tarihinde binlerce öğrenciyi mezun eden ve verdiği nitelikli eğitimle başarılı bireyler yetiştiren Darüşşafaka’nın burslu eğitim sınavı için başvurular başladı. Resmi internet adresinden yapılan açıklamaya göre, Darüşşafaka 2024 burs başvuruları 2 Ocak - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
DARÜŞŞAFAKA BURS SINAVI NE ZAMAN?
Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2024 yılı sınavı; 26 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 41 ilinde düzenlenecek.İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz, 8 yıl boyunca kolej eğitimi alma hakkı elde edecekler.
DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI ÖN ADAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN
DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER İÇİN EK KONTENJAN HAKKI
Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen 11 il için ek kontenjan oluşturdu. Geçtiğimiz sene depremden etkilenen 100 öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim hakkı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl da yine depremden etkilenen 100 öğrenciyi kabul edecek. Deprem gerçekleştiğinde bu illerde ikamet eden ve eğitim-öğretim gören öğrenciler için Darüşşafaka Giriş Sınavı bir başarı sınavı değil, sıralama sınavıdır. Deprem olduğunda deprem bölgesinde eğitim alan öğrenciler, daha sonra başka illerde ikamet etmeye başlasalar bile sınav giriş şartlarında belirtilen belgeleri beyan ettikleri takdirde deprem bölgesi kontenjanına dahil edilecekler ve halen ikamet ettikleri illerde sınava girebileceklerdir.
2024 YILI DARÜŞŞAFAKA SINAVI’NA BAŞVURU KOŞULLARI
Öğrencinin;
T.C. vatandaşı olması
Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması
Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması
2013 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)
2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. Sınıf öğrencisi olması
*Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.
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