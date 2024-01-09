Darüşşafaka tam burslu eğitim için başvurular başladı: Darüşşafaka bursluluk sınavı ne zaman?

DEPREMDEN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER İÇİN EK KONTENJAN HAKKI



Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen 11 il için ek kontenjan oluşturdu. Geçtiğimiz sene depremden etkilenen 100 öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim hakkı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl da yine depremden etkilenen 100 öğrenciyi kabul edecek. Deprem gerçekleştiğinde bu illerde ikamet eden ve eğitim-öğretim gören öğrenciler için Darüşşafaka Giriş Sınavı bir başarı sınavı değil, sıralama sınavıdır. Deprem olduğunda deprem bölgesinde eğitim alan öğrenciler, daha sonra başka illerde ikamet etmeye başlasalar bile sınav giriş şartlarında belirtilen belgeleri beyan ettikleri takdirde deprem bölgesi kontenjanına dahil edilecekler ve halen ikamet ettikleri illerde sınava girebileceklerdir.

2024 YILI DARÜŞŞAFAKA SINAVI’NA BAŞVURU KOŞULLARI



Öğrencinin;



T.C. vatandaşı olması



Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması



Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması



2013 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)



2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. Sınıf öğrencisi olması



*Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.