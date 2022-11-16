Darüşşafaka'dan Öğretmenler Günü'ne özel sertifika

Darüşşafaka Cemiyeti'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel yaptığı bağış etkinliği duyurulurken, şu ifadeler kullanıldı:

"Öğretmenine olan sevgisini anlamlı bir hediye ile taçlandırmak isteyenlere, 159 yıllık köklü tarihiyle Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti özel sertifikalar sunuyor.



Kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, öğretmenlerin kalplerinde unutulmaz bir hatıra bırakırken öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlıyor.



Öğretmenlerinizin ve öğretmen gibi kıymet verdiklerinizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Darüşşafaka Cemiyeti’nin basılı, elektronik ve sesli olmak üzere üç farklı seçenek ve tasarımda hazırladığı bağış sertifikalarıyla kutlayarak, onlara anlamlı bir hediye verebilir; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocukların nitelikli eğitimlerine katkıda bulunabilirsiniz.



Siz de “Öğretmenler Günü Bağış Sertifikaları”nı tercih ederek “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuna güç katabilir, bağışçı olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayabilirsiniz.





Darüşşafaka’nın Öğretmenler Günü Bağış Sertifikalarına https://www.darussafaka.org/bagis?c=ozel-gun-bagislari adresinden ulaşabilirsiniz."

DARÜŞŞAFAKA HAKKINDA

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak onların yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesiyle hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.



Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla belirlenen 1000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 8 yıl boyunca tam burslu ve yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.



2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 2018 yılında notunu 9,50'ye, 2019’da 9.54’e, 2020’de 9,66’ya, 2021 yılında ise 9,74’e yükseltmiştir.