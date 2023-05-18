Denizbank ve Türk Eğitim Derneği'nden depremzede çocuklara burs desteği

DenizBank Türk Eğitim Derneği (TED) 19 yıllık iş birliği kapsamında burs desteği sağladıkları 100 öğrenciye ilave olarak, depremden etkilenen ilköğretim ve lise çağındaki 100 çocuğa da 8 yıl boyunca, tüm eğitim hayatlarını kapsayan burs desteği sunulacak.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Afet Bursu Programı imza töreninde konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “6 Şubat’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadık. Her zamanki gibi el birliğiyle bu felaketin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Geride kalan çok fazla depremzedemiz var. Bu büyük felaketten sağ çıkan çocuklarımızın ise birçoğu ebeveynsiz kaldı. Bugün TED Başkanımız ile çok önemli bir inisiyatife imza atmak üzere bir aradayız. Anne babasını kaybeden evlatlarımızın ya da ebeveynlerinden biri hayatta olsa bile gerekli yaşam mücadelesini verecek maddi güçten yoksun insanlarımızın çocuklarının eğitimi gündemde. Biz de 19 yıldır aralıksız bağışçı olarak desteklediğimiz TED’in, depremzede çocuklarımızın eğitimini üstlenmek üzere hayata geçirdiği inisiyatife katkıda bulunmaya karar verdik. Halihazırda burs desteği sağladığımız 100 öğrencimize ilave olarak, depremde ebeveynlerini kaybeden 100 çocuğumuzun daha eğitim hayatları süresince onlara destek olacağız. Bu çocuklarımızın, TED kültürüyle yoğrulmuş bir eğitimden geçerek yetişmiş iş gücü olarak ülkemize bilim adamları düzeyinde katkı sağlayacakları günleri bekliyoruz. İş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"Cumhuriyetin kurumu olarak çocuklarımızı desteklemekten gurur duyuyoruz"

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, afetlerde sürdürülebilir destek sunmanın önemine değinerek, şunları söyledi:

“Anaokulundan üniversite eğitimlerinin sonuna kadar, depremde annesini ve babasını ya da ebeveynlerinden birini kaybetmiş çocuklara destek olacağız. 95 yıl önce büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu, ülkemizde eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşunun Başkanı olarak çok uzun zamandır doğru, bilinçli ve sonuca ulaşabilecek desteklerde bulunan, başta Hakan Ateş olmak üzere tüm DenizBank ailesine teşekkür ediyoruz. Depremde ebeveynlerini kaybetmiş evlatlarımızın acısını azaltmak üzere yaşamları boyunca onlarla beraber yürüyeceğiz. Cumhuriyetin kurmuş olduğu çağdaş bir sivil toplum kuruluşu olarak bundan mutluluk duyuyoruz.”

