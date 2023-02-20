Deprem bölgesindeki 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Tarihler belli oldu

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla eğitim öğretime başlanacağını açıkladı. Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen ara 13 Mart'a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Deprem bölgesindeki 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Tarihler belli oldu

Milli Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre, 4 ilde eğitim 1 Mart'ta başlayacak. Geri kalan 6 ilde ise eğitime verilen ara uzatıldı.

Bakan Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını belirtti.

Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Tarihler belli oldu - 1

Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.

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