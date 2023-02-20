Deprem bölgesindeki 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Tarihler belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.
Buna göre, 4 ilde eğitim 1 Mart'ta başlayacak. Geri kalan 6 ilde ise eğitime verilen ara uzatıldı.
Bakan Özer, deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını belirtti.
Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını söyledi.
Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.