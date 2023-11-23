Deprem bölgesindeki 1168 öğretmen için ders zili konteynerlerde çalıyor

İlçeye ilk geldiğinde bazı zorluklarla karşılaştığını belirten Tarcan, zamanla ilçeye, konteyner sınıfa ve evine alıştığını dile getirdi.



Öğretmenlik mesleğine depremzede çocuklarla başlamanın kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini aktaran Tarcan, şöyle konuştu:



"İnsan ilk başta ne yapacağını bilemiyor ama alışıyor. Onların ilk öğretmeni benim. Benim de ilk öğrencilerim onlar. Tüm bu zorluklar elbet geride kalacak. Olabildiğince onlara destek olup travmalarını azaltmak ve etkisini en aza indirmek için uğraşıyoruz. Öğrencilerimi ilk gördüğüm anda çok mutlu oldum ve hala çok mutlu hissediyorum. Okuldan çıkarken bir öğrencimin 'Öğretmenim seni çok seviyorum' ya da sabah geldiğimde 'öğretmenim seni çok özledim' demesi, bana kocaman sarılarak karşılamaları, burada yaşadığımız tüm zorlukları unutturuyor. Okula gelip onlarla buluşmak beni çok mutlu ediyor."



KONTEYNERDEKİ ÖĞRETMENLER, OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA DA DESTEK OLUYOR



Diyarbakır Konteyner Kent Koordinatörü Abdurrahman Ateş ise depremin ilk gününden bu yana konteyner kentte barınan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.



Öğrencilerin de eğitimden geri kalmamaları için her türlü çalışmayı yaparak, eğitim ve öğretime devam etmelerini sağladıklarını ifade eden Ateş, "Şu an itibarıyla konteyner kentimizde yaklaşık 680 öğrencimiz bulunmakta. Bunlardan 620'si taşımalı eğitim yoluyla deprem öncesindeki okullarına servislerle giderek eğitim öğretimlerine devam ediyor. Buradaki 3 ana sınıfımızda ise 60 öğrencimiz eğitim ve öğretimine devam etmekte." dedi.



Konteyner kentteki okul öncesi öğrencilerin deprem nedeniyle yaşadıkları travmayı atlatmalarına da yardımcı olduklarına işaret eden Ateş, "Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimine katkıda bulunmak ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamanın yanı sıra onları ilkokula hazırlıyoruz." diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin