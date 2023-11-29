Depremzede özel okul öğrencisine destek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, Resmi Gazetede yayınlandı.

Tebliğe göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında deprem bölgesindeki özel okullarda okuyan öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Karar; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda okuyanları kapsıyor.

Okul öncesi eğitim kurumlarında 12 bin 800 lira, ilkokul için 15 bin 400, ortaokul ve ortaöğretim için 18 bin lira destek sağlanacak.

Destekten faydalanacak okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda belirlenecek.

