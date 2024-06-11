MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı. Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru süreci ardından kursların açılış tarihi gündeme geldi. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?