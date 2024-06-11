Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu’nu yayınlamıştı. Takvime göre, eğitimler temmuz ayında başlayacak. Peki, MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları ne zaman başlayacak?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?

yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı. Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru süreci ardından kursların açılış tarihi gündeme geldi. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak? - 1

Yayınlanan kılavuza göre; 01 Temmuz - 29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 02 Eylül 2024 - 06 Haziran 2025 tarihleri arasında ise ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

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