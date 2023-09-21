DGS 2023 ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak

İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. DGS ek tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak. Peki, DGS 2023 ek tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS 2023 ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince () yapılacak ek süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, 20 Eylül 2023 tarihinde sona erdi. 

DGS 2023 ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak - 1

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek, ek yerleştirme başvuruları alınacak.

DGS 2023 ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak - 2

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

E2023-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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