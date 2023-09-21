DGS 2023 ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, 20 Eylül 2023 tarihinde sona erdi.
Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek, ek yerleştirme başvuruları alınacak.
EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
E2023-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.
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