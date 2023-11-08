DGS başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihi)

2024 DGS sınav ve başvuru tarihi, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 DGS sınav takvimi sonrasında başvuru ve sınav tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.



2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alınacak.



2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?



Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.